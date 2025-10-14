В Госдуме оценили идею создать игорную зону в Республике Алтай

Создание игорной зоны в Республике Алтай является «уместным», поскольку в России «массово» снизился уровень лудомании. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, комментируя соответствующее предложение.

По его мнению, на фоне достижения цели в области снижения массовой игровой зависимости допустимо открыть несколько центров — одну или две зоны.

«Алтай — это довольно малонаселённая республика, которую надо развивать, в которой прекрасные другие комплексные услуги туристического характера: горы, хороший климат и многое-многое другое. Поэтому такой вопрос уместен», — сказал Федоров.

14 октября стало известно, что Минфин РФ разработал законопроект, который предполагает возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай. Утверждается, что принятие и реализация законопроекта дадут дополнительный стимул для развития региона, увеличат туристические потоки на территорию республики и создадут новые рабочие места для жителей Алтая.

