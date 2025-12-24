Россиянам рассказали, какие новые традиции могут заменить классические корпоративы

Традиционный новогодний корпоратив, который сегодня некоторые сотрудники воспринимают как утомительное мероприятие, можно заменить на зарубежные праздничные ритуалы. При этом такие традиции можно полностью адаптировать для российского офиса. Об этом «Известиям» рассказала операционный директор сети смарт-офисов SOK Инна Филиппова.

Специалист напомнила об игре «Тайный Санта», который нередко помогает коллегам лучше узнать друг друга и снижает дистанцию внутри коллектива. Такая традиция помогает сплотить даже те команды, которые географически разрознены и не видятся каждый день в офисе.

Другой ритуал, который можно внедрить в офисную культуру, зародился в Японии. «Оосодзи» — ежегодная генеральная уборка перед Новым годом, которая также может заключаться в совместной организации рабочего пространства. По словам эксперта, такая традиция поможет снизить тревожность, создать ощущения контроля и повысить продуктивность сотрудников в первые месяцы нового года.

Снизить напряжение перед праздниками также можно с помощью европейских традиций. Филиппова рассказала о шведской «фике», которой называют запланированные перерывы на кофе и неформальное общение с коллегами. Такие паузы помогут работникам восстановить ресурсы, укрепить связи друг с другом и отдохнуть в самый загруженный период месяца.

Помимо этого, под офисную жизнь можно адаптировать немецкий адвент-календарь. При этом сладости в нем можно заменить на небольшие подарки, идеи для совместных активностей или корпоративные мини-ивенты. Благодаря этому удастся растянуть новогоднее настроение на весь декабрь, а также получится разбавить рабочую рутину.

Специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая до этого рассказала, что в качестве подарка коллегам в рамках «Тайного Санты» не стоит дарить слишком личные вещи, например средства для душа или ухода за телом. По ее словам, стоит отдавать предпочтение продукции с деловым контекстом, например, ежедневникам, ручкам или стильным папкам.

Ранее HR-эксперт рассказал, как не разрушить репутацию на корпоративе.