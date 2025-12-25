Эксперт объяснил, почему лучше знакомиться и ходить на свидания в январе

Январь становится лучшим временем для новых знакомств и романтических встреч, поскольку в праздничный период люди расслаблены и ждут чуда. Об этом Life рассказал основатель гастроприложения для живых знакомств F Date&Eat Александр Давыдов.

По словам эксперта, в длинные выходные у большинства людей появляется много свободного времени. При этом общий эмоциональный фон становится спокойнее. В итоге знакомство перестает восприниматься как задача, превращаясь в часть досуга, и общаться с окружающими оказывается проще.

Помимо этого, познакомившихся в январе впереди ждет большое количество поводов для совместного времяпрепровождения.

«Зима еще в самом разгаре, впереди День Святого Валентина и множество поводов для встреч и поездок. Начав знакомство в праздники, вы создаёте стартовый опыт с реальным человеком, а не виртуальным собеседником», — добавил эксперт.

Однако, чтобы общение сложилось удачно, специалист посоветовал отказаться от продолжительных переписок и назначить встречу через один или два дня после знакомства. По его словам, в праздники многие действуют быстрее, а нарядные образы для свиданий создают хорошее настроение и поддерживают ощущение праздника. В качестве места для первого свидания рекомендуется выбирать безопасные публичные места с праздничным оформлением.

В ходе встречи эксперт посоветовал избегать вопросов о работе и других стандартных тем. Стоит обсудить планы на праздники, спонтанные идеи, а также поговорить о новогодних привычках. Если первое свидание прошло удачно, стоит запланировать следующую встречу в период новогодних каникул.

