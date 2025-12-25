В России появился новый стандарт безопасности тюбинговых горок

В России утвержден новый национальный стандарт по безопасности тюбинговых горок. Информация об этом опубликована на сайте Росстандарта.

Как поясняется в сообщении, на данный момент в стране уже существуют стандарты для оборудования детских игровых площадок, которые устанавливают единые требования безопасности. Однако на сегодняшний день появилась необходимость ввести новый стандарт, касающийся именно тюбинговых горок.

«В стандарте определены требования к параметрам трасс спуска и выкатов, ограждениям, защитным и ограничительным системам, элементам управления, зонам торможения и безопасности, а также к используемым материалам и покрытию», — говорится в сообщении.

Согласно новому ГОСТу, средний угол наклона горки должен быть не выше 20 градусов, а максимальный — 25 градусов. Максимальная высота горки не должна превышать семи метров. Если горка выше одного метра, то она должна быть оснащена перекладиной на высоте 90-120 сантиметров. Ширина склона должна быть не меньше ширины самого большого тюбинга или составлять не менее 1,5 метра.

До этого спасатель международного класса Сергей Щетинин предупредил, что катание на тюбингах вне специально оборудованных склонов представляет серьезную опасность для здоровья. Он отметил, что особенно опасно кататься на тюбингах, прикрепленных к автомобилям.

