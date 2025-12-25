Жительницу Люберец приговорили к длительному сроку по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жительницу подмосковных Люберец Евгению Конфоркину, обвиняемую в госизмене и участии в террористической организации. Об этом сообщает газета «Известия».

Уточняется, что прокуратура просила 18 лет колонии для фигурантки. Кроме того, осужденная должна выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Конфоркину задержали в октябре 2024 года. По данным следствия, женщина вступила в террористическую организацию «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)» и фотографировала по заданию куратора Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Комова, а также другие военные объекты.

Как пишет «Коммерсантъ», следствие посчитало моментом вступления обвиняемой в террористическую организацию видеообращение с обещанием участвовать в предлагаемых ей акциях, которое Конфоркина отправила руководству «легиона». За это куратор пообещал фигурантке переправить ее на Украину, и даже разрешил ей взять с собой собаку, о судьбе которой переживала девушка. По информации журналистов, обвиняемую заверили, что на Украине ей выдадут паспорт «свободной и демократической страны» и пенсию.

