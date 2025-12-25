На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жительницу Люберец приговорили к длительному сроку по делу о госизмене

Известия: суд приговорил жительницу Люберец к 15 годам тюрьмы по делу о госизмене
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жительницу подмосковных Люберец Евгению Конфоркину, обвиняемую в госизмене и участии в террористической организации. Об этом сообщает газета «Известия».

Уточняется, что прокуратура просила 18 лет колонии для фигурантки. Кроме того, осужденная должна выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Конфоркину задержали в октябре 2024 года. По данным следствия, женщина вступила в террористическую организацию «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)» и фотографировала по заданию куратора Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Комова, а также другие военные объекты.

Как пишет «Коммерсантъ», следствие посчитало моментом вступления обвиняемой в террористическую организацию видеообращение с обещанием участвовать в предлагаемых ей акциях, которое Конфоркина отправила руководству «легиона». За это куратор пообещал фигурантке переправить ее на Украину, и даже разрешил ей взять с собой собаку, о судьбе которой переживала девушка. По информации журналистов, обвиняемую заверили, что на Украине ей выдадут паспорт «свободной и демократической страны» и пенсию.

Ранее пожилого жителя Сочи осудили за сотрудничество с СБУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами