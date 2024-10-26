Суд арестовал жительницу Москвы по статье о госизмене

Мещанский суд столицы арестовал гражданку Конфоркину Е.И. по статье о госизмене. Соответствующая информация содержится в базе инстанции.

25 октября суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об аресте женщины по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Три дня назад Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа. По данным следствия, россиянин связался через интернет с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины для передачи сведений, раскрывающих деятельность одного из оборонных предприятий Хабаровского края.

Ранее мошенники обвинили россиянку в госизмене и выманили у нее 2,5 млн руб.