Шеф-повар предложил рецепт новогодней намазки на хлеб из простых продуктов

Шеф-повар Евгений Мещеряков в интервью Tsargrad.tv поделился рецептом нежной и ароматной рыбной намазки на хлеб к новогоднему столу.

Для ее приготовления потребуются филе минтая, репчатый лук, сливочное и растительное масло, сметана, свежий укроп, соль и, по желанию, лимон.

Процесс начинается с обжарки рыбного филе на растительном масле до готовности. Лук мелко нарезается и обжаривается сразу на растительном и сливочном масле до карамельного оттенка и сладковатого вкуса.

Затем обжаренная рыба смешивается с луком, к ним добавляются сметана, мелко рубленный укроп и щепотка соли. Для легкой кислинки можно капнуть немного лимонного сока. Готовую ароматную массу остается лишь намазать на свежий ломтик хлеба.

Эта сочная, нежная закуска способна стать приятным открытием даже для самых взыскательных гурманов, подчеркнул специалист.

До этого Мещеряков предложил нестандартные рецепты традиционного новогоднего салата оливье. Один из них предполагает замену колбасы на отварную телятину. По его словам, картофель, морковь и яйца режутся как обычно. Лук лучше взять белый и после нарезки ошпарить его кипятком. Огурцы следует брать соленые бочковые.

