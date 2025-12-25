Эксперт усомнился, что коктейль с жидким азотом может разорвать желудок

Жидкий азот добавляют в коктейли для охлаждения. Разорвать желудок таким образом вряд ли возможно, так как при нарушении технологии приготовления напитка до этого момента человек просто не доживет. Об этом 360.ru заявил сотрудник Санкт-Петербургского горного университета, доктор химических наук Владимир Поваров, комментируя соответствующий трагический случай.

Напомним, речь идет об инциденте с госпитализацией 38-летнего москвича с разрывом желудка после употребления коктейля с жидким азотом. Химик объяснил, что добавление жидкого азота – это простой и безопасный способ охладить любой предмет, но, как и любым газом, им можно задохнуться, если он вытеснит весь воздух. Однако коктейль, охлажденный азотом, не вызовет даже дискомфорта, убежден специалист.

Поваров усомнился, что мужчине могло разорвать желудок, призвав лучше разобраться в том, как именно готовился напиток. По его словам, если человек станет заливать в себя жидкий азот, то он сожжет весь пищевод, начиная от ротовой полости, еще до попадания вещества в желудок, причем все замерзнет до состояния льда.

«Просто невозможно, чтобы его там накопить столько, чтобы разорвало желудок. Когда человеку разорвет его жидким азотом, он уже будет трупом минут пять как, потому что он весь замерзнет до температуры жидкого азота», — объяснил эксперт.

По его словам, жидкий азот — это хладагент, который сегодня активно применяют, в том числе, в косметологии, на литейных производствах и даже на мероприятиях, создавая эффект тумана. Кроме того, этим веществом охлаждают сорбенты.

О ЧП с мужчиной, выпившем коктейль с жидким азотом, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, москвич, выпив напиток, мгновенно почувствовал себя плохо. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации, в больнице у него диагностировали химический ожог и разрыв стенки желудка. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное, ему провели срочную операцию.

