Москвичу разорвало желудок после коктейля с жидким азотом на корпоративе

Baza: в Москве мужчина попал в реанимацию после коктейля с жидким азотом

В Москве 38-летний мужчина был экстренно доставлен в реанимацию с разрывом желудка после употребления коктейля с жидким азотом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во время корпоратива в кулинарной студии «Игра столов». Шеф-повар устроил для гостей эффектное крио-шоу и готовил коктейли с использованием жидкого азота. Согласно технологии, это вещество применяется для моментальной заморозки ингредиентов, а пить напиток можно только после полного испарения газа.

Один из участников праздника, 38-летний москвич, выпил коктейль, после чего ему мгновенно стало плохо. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации, в больнице у него диагностировали химический ожог и разрыв стенки желудка. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное, ему провели срочную операцию.

Ранее в Подмосковье кожа девочки покрылась язвами из-за противовирусного препарата.