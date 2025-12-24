На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичу разорвало желудок после коктейля с жидким азотом на корпоративе

Baza: в Москве мужчина попал в реанимацию после коктейля с жидким азотом
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В Москве 38-летний мужчина был экстренно доставлен в реанимацию с разрывом желудка после употребления коктейля с жидким азотом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во время корпоратива в кулинарной студии «Игра столов». Шеф-повар устроил для гостей эффектное крио-шоу и готовил коктейли с использованием жидкого азота. Согласно технологии, это вещество применяется для моментальной заморозки ингредиентов, а пить напиток можно только после полного испарения газа.

Один из участников праздника, 38-летний москвич, выпил коктейль, после чего ему мгновенно стало плохо. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации, в больнице у него диагностировали химический ожог и разрыв стенки желудка. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное, ему провели срочную операцию.

Ранее в Подмосковье кожа девочки покрылась язвами из-за противовирусного препарата.

