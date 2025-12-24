Диетолог перечислила самые опасные алкогольные напитки

Алкоголь серьезно вредит печени. При этом некоторые напитки являются особенно токсичными и оказывают крайне негативное влияние на здоровье. Об этом Life рассказала диетолог, терапевт Елена Устинова.

По словам специалиста, сильнее всего печени вредят алкогольные коктейли. В этих напитках содержатся консерванты, большое количество сахара и искусственные красители. Врач предупредила, что сахар откладывается в печени в виде жировой ткани, в результате чего возникает стеатоз.

Другим опасным напитком является ликер, в котором сочетаются избыточное количество сахара и спирта. Диетолог отметила, что приятный вкус напитка позволяет употребить больше положенного, из-за чего его негативное влияние на организм усиливается.

Не менее вредно и шампанское. По словам эксперта, в этом случае всасывание алкоголя ускоряется из-за высокой газированности, а сахар в составе провоцирует процессы брожения в кишечнике.

Однако в умеренном количестве некоторые алкогольные напитки являются относительно безопасными.

«Один бокал красного сухого вина за ужином не представляет серьезной угрозы для печени. В качественном красном вине содержится ресвератрол и другие антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений. Аналогичным эффектом обладает и белое сухое вино», — сказала врач.

Диетолог Никола Ладлам-Рейн (Университет Лафборо) и стоматолог Сахил Патель (Marylebone Smile Clinic) до этого говорили, что в новогодние праздники сладкое шампанское и коктейли лучше заменить на джин, водку и текилу с меньшим содержанием калорий и сахара.

