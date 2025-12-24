На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диетолог перечислила самые опасные алкогольные напитки

Врач Устинова: сильнее всего печени вредят алкогольные коктейли
true
true
true
close
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

Алкоголь серьезно вредит печени. При этом некоторые напитки являются особенно токсичными и оказывают крайне негативное влияние на здоровье. Об этом Life рассказала диетолог, терапевт Елена Устинова.

По словам специалиста, сильнее всего печени вредят алкогольные коктейли. В этих напитках содержатся консерванты, большое количество сахара и искусственные красители. Врач предупредила, что сахар откладывается в печени в виде жировой ткани, в результате чего возникает стеатоз.

Другим опасным напитком является ликер, в котором сочетаются избыточное количество сахара и спирта. Диетолог отметила, что приятный вкус напитка позволяет употребить больше положенного, из-за чего его негативное влияние на организм усиливается.

Не менее вредно и шампанское. По словам эксперта, в этом случае всасывание алкоголя ускоряется из-за высокой газированности, а сахар в составе провоцирует процессы брожения в кишечнике.

Однако в умеренном количестве некоторые алкогольные напитки являются относительно безопасными.

«Один бокал красного сухого вина за ужином не представляет серьезной угрозы для печени. В качественном красном вине содержится ресвератрол и другие антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений. Аналогичным эффектом обладает и белое сухое вино», — сказала врач.

Диетолог Никола Ладлам-Рейн (Университет Лафборо) и стоматолог Сахил Патель (Marylebone Smile Clinic) до этого говорили, что в новогодние праздники сладкое шампанское и коктейли лучше заменить на джин, водку и текилу с меньшим содержанием калорий и сахара.

Ранее врач объяснил, почему нельзя смешивать шампанское с другим алкоголем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами