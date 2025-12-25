На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Некоторым россиянам предложили компенсировать аренду жилья

Депутат Миронов призвал компенсировать аренду жилья пенсионерам и студентам
В России необходимо ввести новые меры поддержки отдельных категорий граждан, а именно – компенсацию аренды жилья. Распространить эти льготы следует на социально уязвимых россиян, в частности – на пенсионеров и студентов. Такую инициативу председатель «Справедливой России» Сергей Миронов направил главе Минстроя Иреку Файзуллину, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Речь идет о предоставлении налогового вычета на съем жилья, то есть возвращении части уплаченного НДФЛ с расходов на аренду. Ограничить сумму предлагается в 50% от среднерыночной стоимости аренды в конкретном регионе. Помимо учащихся вузов и пенсионеров, эту меру поддержки нужно предоставить инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, отметил Миронов.

Важность инициативы он объяснил высокими затратами на аренду, отметив, что многие россияне тратят на это до половины своих доходов. В результате у семей с детьми и родителей студентов это становится главной статьей расходов, при этом с учетом затрат на коммуналку у них с трудом хватает средств на продукты питания, подчеркнул парламентарий.

Сегодня, по данным Росстата, россияне в среднем получают 91 тысячу рублей в год, в то время как один квадратный метр жилья в новостройке стоит 171,1 тысячи рублей. С такими данными становится ясно, что даже покупка небольшой квартиры становится нереальной для многих граждан, как и ипотечные платежи, пояснил депутат.

«С учетом нынешней ключевой ставки ЦБ РФ она тоже превратилась в самую настоящую роскошь, что усугубляет социальное неравенство в обществе», — заключил он.

До этого с подобной инициативой выступала также зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, призывая предоставить такую льготу бюджетникам. Однако, экономист Никита Кричевский назвал эту идею популистской и неосуществимой, заявив, что такое решение может привести к злоупотреблениям, если компенсацию будут делить между арендатором и арендодателем. По его словам, подобную меру можно было бы ввести только в стратегически важных регионах — на Дальнем Востоке, в Арктике или на Крайнем Севере, где такая поддержка может быть приоритетной из-за оттока населения.

Ранее аналитики выяснили, как часто россияне арендуют жилье на новогодние праздники.

