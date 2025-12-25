На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог посоветовала россиянам не воспринимать Новый год как рубеж

Психолог Богунова: не стоит расстраиваться, подводя итоги года
Nicoleta Ionescu/Shutterstock/FOTODOM

Перед Новым годом многие люди начинают подводить итоги и сравнивать свои достижения с теми, которыми хвастаются окружающие в соцсетях, обвиняя себя в непродуктивности. Чтобы не встречать праздник с чувством разочарования, стоит сменить фильтры и по-другому взглянуть на прожитый год. Такой совет в интервью РИАМО дала практический психолог, консультативный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Виктория Богунова.

Она подчеркнула, что если год прошел «тихо», это вовсе не плохо. Этот период стоит расценивать как отдых перед новыми победами. Эксперт также рекомендует не зацикливаться на дате 31 декабря, поскольку это просто день в календаре, а не какой-то рубеж.

«Ощущение зря потраченного времени — это ловушка ума. Время прожито не зря, если вы извлекли из него хотя бы один важный урок», — резюмировала Богунова.

Психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина до этого рассказала, как сформулировать цель на новый год, которая будет достижимой.

Ключ к успеху, по ее словам, — в дроблении глобальной мечты на микро-шаги. Вместо «выучить английский» — «учить 5 новых слов ежедневно в приложении» или «смотреть 15-минутный сериал в оригинале три раза в неделю». Вместо «похудеть» — «ходить 10 000 шагов каждый день» и «готовить полезный завтрак все рабочие дни».

Ранее психолог рассказала, как искренне проводить уходящий год.

