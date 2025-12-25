«Поволжский маньяк», убивший более 30 пенсионерок, не смог обжаловать приговор

Радику Тагирову, которого называют «поволжским маньяком» за убийство более 30 пожилых женщин в городах региона, оставили в силе наказание в виде пожизненного заключения. Об этом пишет РЕН ТВ.

В конце октября «поволжский маньяк» направил в Верховный суд России кассационную жалобу, требуя пересмотреть свой пожизненный приговор. Преступник счел его «незаконным, необоснованным и несправедливым». Он призвал суд вернуть уголовное дело прокурору в связи с его невиновностью.

Верховный суд Татарстана в марте 2024 года признал Тагирова виновным в 31 убийстве, трех покушениях на убийство и 34 разбойных нападениях. Его приговорили к пожизненному лишению свободы — первые 10 лет он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима.

Следствие установило, что с 2011 по 2012 год Тагиров совершал преступления в 15 городах России, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре и Москве. Он проникал в квартиры пенсионерок под видом работника коммунальной службы, нападал на них, душил и похищал деньги. Его задержали в декабре 2020 года. Маньяк не признал свою вину.

