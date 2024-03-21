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«Поволжского маньяка» приговорили к пожизненному заключению за убийство 31 пенсионерки

В Татарстане мужчина получил пожизненный срок за убийство 31 пенсионерки

Верховный суд Татарстана приговорил «поволжского маньяка» Радика Тагирова к пожизненному сроку за убийство 31 пенсионерки. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, первые десять лет мужчина проведет в тюрьме. Оставшуюся часть срока он будет отбывать в колонии особого режима.

Отмечается, что в последнем слове Тагиров заявил, что дал все признательные показания под давлением. Он попросил не судить его за преступления, которых он не совершал.

По данным СКР, осужденный совершил 31 убийство, 3 покушения и 33 разбойных нападения на пожилых женщин в 15 городах России. Он проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы, а затем душил своих жертв и похищал у них деньги.

Ранее суд вынес приговор убийце разработчика вакцины «Спутник V».

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