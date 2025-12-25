В Сочи задержали таксиста, планировавшего похитить деньги у участника СВО

Сотрудники ФСБ задержали в Сочи таксиста, который планировал похитить более 1,9 млн рублей с расчетного счета погибшего участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, обнародовав кадры задержания.

По данным следствия, фигуранту знакомый передал сим-карту, принадлежавшую погибшему военнослужащему. Для получения доступа к деньгам на чужом счете он обратился к приятелям — специалистам в области компьютерных технологий, чтобы они настроили на его гаджете банковское приложение для дистанционного управления финансами. Однако их планы пресекли сотрудники правоохранительных органов, уточнила Волк.

Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража». Отмечается, что фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого в Чувашии арестовали участников схемы по отъему денег у участников СВО. В результате чего злоумышленники получали выплаты и реализовывали недвижимость пострадавших.

Ранее вымогатели заставили петербуржца пойти на СВО и отдать им причитающиеся выплаты.