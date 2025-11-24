На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы четыре неочевидных признака недосыпания

Infobae: тяга к сладкой и жирной пище может говорить о недосыпании
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Повышенный аппетит, снижение стрессоустойчивости, тусклая кожа и невозможность вспомнить содержание снов могут говорить о недостатке сна. Об этом предупредили ученые из Гарвардского университета. Слова экспертов приводит издание Infobae.

По словам специалистов, одним из ранних проявлений недостаточного отдыха становится увеличение аппетита и выраженная тяга к высококалорийной пище. Организм стремится восполнить энергетический дефицит, что приводит к более частому выбору сладких, жирных и соленых продуктов.

Недостаток сна также часто отражается и на эмоциональном состоянии --― могут наблюдаться перепады настроения, раздражительность, повышенная чувствительность к стрессовым факторам и эпизоды подавленности. Также ученые предупредили о трудностях с концентрацией внимания: при недосыпании человеку сложнее сосредоточиться на текущих задачах и управлять кратковременной памятью --― удерживать информацию в голове.

Эксперты отмечают, что на дефицит сна может указывать и невозможность вспомнить сновидения. Это связано с тем, что мозг не проходит все фазы сна в полном объеме. Ученые напомнили, что сон человека делится на две основные фазы: медленный сон (NREM) и быстрый сон (REM). Эти фазы чередуются, обеспечивая цикличность: один цикл длится примерно 90 минут, за ночь организм проходит от четырех до шести циклов. Быстрый сон (REM) характеризуется высокой мозговой активностью, именно в это период возникают сновидения.

Дополнительным признаком является чувство усталости сразу после пробуждения, что свидетельствует о низком качестве ночного отдыха. К внешним проявлениям относят тусклый оттенок кожи и снижение ее упругости.

Специалисты подчеркивают, что перечисленные признаки могут возникать изолированно, а не одновременно. Однако появление даже нескольких из них служит основанием для пересмотра режима дня и повышения приоритетности полноценного сна.

Ранее ученые выяснили, что недосыпание повышает риск простуды в 4,2 раза.

