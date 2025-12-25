На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Пентагона выложил видео с бойцами нацгвардии США в шапках Санта-Клауса

Глава Пентагона показал бойцов Национальной гвардии США в шапках Санта-Клауса
Военный министр США Пит Хегсет показал видеоролик, на котором бойцы Национальной гвардии США патрулируют улицы в красных шапках Санта-Клауса. Соответствующие кадры доступны на его странице в соцсети X.

На кадрах можно увидеть сотрудников нацгвардии, выполняющих свою работу в своей обычной форме, но в красных шапках Санта-Клауса с белыми помпонами.

«Полностью одобренное изменение формы. Веселого Рождества нашим бойцам — лучшим в Америке», — подписал он видеозапись.

Глава Пентагона не стал уточнять, в каком именно городе сняты кадры. Тем не менее, пользователи соцсети считают, что бойцы нацгвардии в рождественских шапках патрулировали столицу США — Вашингтон.

В канун Рождества, 24 декабря, президент США Дональд Трамп сыграл в гольф, после чего позвонил детям и военным. Пресс-пул Белого дома уточнил, что глава государства прибыл в гольф-клуб во Флориде в 9:31 (17:24 мск). Потом политик ответил на звонки американских детей о «полете» Санта-Клауса и побеседовал с военными США.

Ранее Санта-Клаус в рамках рождественского турне залетел на МКС.

