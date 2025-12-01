Агент Украины готовил покушение на жену и ребенка российского военного в Крыму

Украинская военная разведка планировала совершить покушение на семью российского военнослужащего в Крыму. Это следует из аудиозаписи сотрудника ГУР (Главное управление разведки) минобороны Украины с завербованным агентом, опубликованной ФСБ России, пишет RT.

Судя по аудиозаписи, объектами украинской разведки стали жена и ребенок военного. Куратор давал задание устранить их несколькими вариантами, среди прочего был подрыв машины.

«Подожди, вот, видишь, вариант — машина. Почему? Потому что дверь может открыть ребенок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо ее сразу... [устранить]. И ребенка надо сразу... взорвать, зарезать», — сказал куратор завербованному агенту.

Целью атаки стал один из старших офицеров министерства обороны России. Кто именно, в ФСБ уточнять не стали.

В спецслужбе сообщили, что завербованный гражданин Украины должен был установить взрывное устройство в личный автомобиль военного. Во время закладки взрывчатки исполнитель оказал сопротивление правоохранителям и был нейтрализован. Организатором покушения оказался сотрудник ГУР Рустем Фахриев 1984 года рождения. Одним из его пособников стал житель Крыма, его задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Ранее ФСБ назвала обещанное Киевом вознаграждение за ликвидацию высокопоставленного чиновника из РФ.