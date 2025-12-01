На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Агент Украины готовил покушение на жену и ребенка российского военного в Крыму

ФСБ: украинская разведка хотела устранить семью российского военного в Крыму
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Украинская военная разведка планировала совершить покушение на семью российского военнослужащего в Крыму. Это следует из аудиозаписи сотрудника ГУР (Главное управление разведки) минобороны Украины с завербованным агентом, опубликованной ФСБ России, пишет RT.

Судя по аудиозаписи, объектами украинской разведки стали жена и ребенок военного. Куратор давал задание устранить их несколькими вариантами, среди прочего был подрыв машины.

«Подожди, вот, видишь, вариант — машина. Почему? Потому что дверь может открыть ребенок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо ее сразу... [устранить]. И ребенка надо сразу... взорвать, зарезать», — сказал куратор завербованному агенту.

Целью атаки стал один из старших офицеров министерства обороны России. Кто именно, в ФСБ уточнять не стали.

В спецслужбе сообщили, что завербованный гражданин Украины должен был установить взрывное устройство в личный автомобиль военного. Во время закладки взрывчатки исполнитель оказал сопротивление правоохранителям и был нейтрализован. Организатором покушения оказался сотрудник ГУР Рустем Фахриев 1984 года рождения. Одним из его пособников стал житель Крыма, его задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Ранее ФСБ назвала обещанное Киевом вознаграждение за ликвидацию высокопоставленного чиновника из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами