Стал известен состав независимой тиражной комиссии новогоднего розыгрыша «Русского лото»

Юрист, певица и главред Men Today вошли в состав тиражной комиссии «Русского лото»
close

Стал известен состав независимой тиражной комиссии розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», сообщает пресс-служба распространителя гослотерей «Столото».

В состав тиражной комиссии в рамках розыгрыша «Новогоднего миллиарда» 1 января 2026 года на безвозмездной основе войдут юрист Наталья Григорьева, певица и ведущая программы «Шоу дня» на «Нашем радио» Алиса Вокс и главный редактор журнала Men Today Антон Иванов.

«Главное в государственных лотереях – неукоснительное соблюдение всех требований закона – в том числе контроля, чтобы розыгрыш прошел с соблюдением принципов равновероятности и случайности формирования выигрышной комбинации», — отметила Григорьева.

В пресс-службе «Столото» отметили, что «Новогодний миллиард», как и все лотерейные розыгрыши, пройдет с соблюдением обязательных мер контроля, среди которых независимая тиражная комиссия, а также контроль со стороны ФНС России и Минспорта России.

Члены тиражной комиссии будут следить за случайностью формирования выигрышной комбинации и корректностью проведения розыгрыша. Также тиражная комиссия проверит бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий.

«В новогоднюю ночь мы загадываем желания под бой курантов, а 1 января люди с разных уголков страны испытают удачу в новогоднем розыгрыше «Русского лото», который уже подарил четырех лотерейных миллионеров, более 1100 миллионеров и еще множество победителей с менее крупными призами», — рассказала Алиса Вокс.

В качестве дополнительной меры к контролю за проведением розыгрыша привлекут экспертов компании F6, которые проверят неизменность базы участвующих в розыгрыше билетов до и после тиража.

Напомним, с 2014 года все лотереи в России являются государственными. Их организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся лотереи под государственным надзором ФНС России.

