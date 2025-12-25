Юрист объяснила, можно ли вернуть в магазин купленную в подарок технику

Юрист Георгиева: купленную в подарок технику не всегда можно вернуть в магазин

Подаренную бытовую технику, которая не понравилась адресату, можно вернуть обратно в магазин только в том случае, если она приобреталась онлайн. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Она пояснила, что почти вся техника находится в утвержденном правительством России перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену. Ее можно вернуть только в случае, если продавец не предоставил достоверную информацию о технике, например, не предупредил об отсутствии нужной покупателю функции.

«При этом, если техника была куплена дистанционно (в интернет-магазине или на маркетплейсе), вернуть ее можно даже при отсутствии дефектов в течение семи дней. Для этого должен быть сохранен ее товарный вид, упаковка и ярлыки», добавила Георгиева.

До этого Алла Георгиева говорила, что покупатели не смогут вернуть в магазин вещи без ярлыка и с признаками носки даже в течение 14 дней. Она напомнила, что вернуть нельзя и те вещи, которые входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену. Это предметы личной гигиены — расчески, заколки, шиньоны, а также косметика, лекарства, ювелирные изделия, бытовая химия, пестициды, растения, продукты питания, нижнее белье, колготки и не только.

