Юрист объяснил, можно ли вернуть товар в магазин без чека

Покупатели могут вернуть товар в магазин даже в том случае, если они не сохранили кассовый чек. Об этом kp.ru рассказал практикующий юрист и управляющий партнер Адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрей Кацайлиди.

«Отсутствие чека — не повод для отказа в возврате. Вы можете попросить кого-то, кто был с вами во время покупки, выступить в качестве свидетеля, а, если вы были один, потребовать посмотреть видеокамеры или проверить товар по артикулу», — отметил эксперт.

По его словам, по закону в течение двух недель вернуть можно и товар надлежавшего качества. Кроме того, продавец должен принять его обратно, даже если коробка повреждена или отсутствует.

Кацайлиди добавил, что в случае, если товар купили по акции, вернуть должны именно ту сумму, которую заплатил покупатель. Однако это не касается случаев, когда скидка была предоставлена из-за выявленного брака, о котором знал покупатель.

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин до этого говорил, что россияне могут вернуть товары ненадлежащего качества в магазин даже без чека.

Ранее россиянам рассказали о лайфхаках, как эффективно вернуть онлайн-покупку.