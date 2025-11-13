На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В зону СВО отправился «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!»

Российские военные подготовили «Солнцепек» к мести за генерала Кириллова
Российские военные подготовили тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» к мести за генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вооружение с надписью «За Кириллова!» попало на видео, которое опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, в войска поступила новая партия ТОС, которые оснащены современным комплексом защиты от беспилотных летательных аппаратов, разработанным с учетом опыта боевого применения.

Поддубный рассказал, что концерн «Уралвагонзавод» завершает испытания современной версии ТОС, которая получит увеличенную дальность стрельбы, улучшенную точность поражения и более высокий уровень автоматизации технологических процессов.

Передачу вооружения приурочили к предстоящему Дню войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

13 ноября в «Ростехе» сообщили, что сотрудники «Уралвагонзавода» нанесли на одну из ТОС-1А «Солнцепек», поставленных в российские войска, надпись «За Кириллова!». Как пояснили в пресс-службе, эта надпись посвящена не выжившему в результате теракта начальнику войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорю Кириллову, «который внес неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнеметных систем».

17 декабря 2024 года Кириллов и его помощник получили несовместимые с жизнью травмы в результате теракта около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве.

Ранее рота «Шквал» ВСУ попала под огонь «Солнцепека» на Харьковском направлении.

СВО: последние новости
