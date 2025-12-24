В магазинах Лондона обнаружили Snickers российского производства

В магазинах Лондона обнаружили батончики Snickers российского производства. Об этом пишет издание New York Times (NYT).

По информации издания, на полках лондонских магазинов оказались шоколадные батончики с надписями на русском языке — «Белый», «Со вкусом пломбира». Батончики не продаются в крупных супермаркетах, но владельцы магазинов шаговой доступности в Лондоне заявили, что закупали их добросовестно у оптовиков, специализирующихся на поставках мелким розничным торговцам.

Отмечается, что многие компании закрыли производство в России после начала конфликта на Украине, но компания Mars Wrigley, производитель Snickers, этого не сделала.

«На вопрос о появлении батончиков Snickers на русском языке в британских магазинах компания ответила, что не может предотвратить закупку посредниками батончиков Snickers в России — или в соседних странах, таких как Беларусь, — и их перепродажу в Западной Европе», — говорится в публикации.

По словам профессора Крэнфилдской школы менеджмента и британской бизнес-школы Иоанниса Колиусиса, предприятие по производству батончиков находится в России, имеет производственные мощности и поддерживается местной экосистемой. Он добавил, что жители Великобритании частично поддерживают российскую экономику, покупая подобные продукты.

18 декабря в рамках антироссийских санкций Лондон ввел ограничения в отношении пяти лиц и 19 организаций. Санкции введены против граждан России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Ограничения коснулись российских компаний «Татнефть» и «Русснефть», а также организаций из Узбекистана, Киргизии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранее Великобритания временно сняла санкции с активов «Лукойла».