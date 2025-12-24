На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В магазинах Лондона обнаружили Snickers российского производства

NYT: в Лондоне обнаружены батончики Snickers российского производства
true
true
true
close
Федеральная таможенная служба

В магазинах Лондона обнаружили батончики Snickers российского производства. Об этом пишет издание New York Times (NYT).

По информации издания, на полках лондонских магазинов оказались шоколадные батончики с надписями на русском языке — «Белый», «Со вкусом пломбира». Батончики не продаются в крупных супермаркетах, но владельцы магазинов шаговой доступности в Лондоне заявили, что закупали их добросовестно у оптовиков, специализирующихся на поставках мелким розничным торговцам.

Отмечается, что многие компании закрыли производство в России после начала конфликта на Украине, но компания Mars Wrigley, производитель Snickers, этого не сделала.

«На вопрос о появлении батончиков Snickers на русском языке в британских магазинах компания ответила, что не может предотвратить закупку посредниками батончиков Snickers в России — или в соседних странах, таких как Беларусь, — и их перепродажу в Западной Европе», — говорится в публикации.

По словам профессора Крэнфилдской школы менеджмента и британской бизнес-школы Иоанниса Колиусиса, предприятие по производству батончиков находится в России, имеет производственные мощности и поддерживается местной экосистемой. Он добавил, что жители Великобритании частично поддерживают российскую экономику, покупая подобные продукты.

18 декабря в рамках антироссийских санкций Лондон ввел ограничения в отношении пяти лиц и 19 организаций. Санкции введены против граждан России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Ограничения коснулись российских компаний «Татнефть» и «Русснефть», а также организаций из Узбекистана, Киргизии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранее Великобритания временно сняла санкции с активов «Лукойла».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами