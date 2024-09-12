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В регионе 700 кг батончиков Snickers пытались провезти через границу под видом майонеза

В Калининградской области задержали грузовик с 700 кг батончиков Snickers

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Федеральная таможенная служба

На российско-литовской границе остановили грузовик, в котором обнаружили большое количество незарегистрированных сладостей. Об этом сообщает Калининградская областная таможня.

В регион водитель на машине марки Man с полуприцепом прибыл из Подмосковья. По документам, россиянин перевозил майонез, однако, помимо продукта, в грузовике во время досмотра нашли 700 килограммов батончиков Snickers. Их владелец машины не заявлял.

«Товар задержан и помещен в камеру вещественных доказательств», – поделились таможенники.

По факту произошедшего возбуждено дело об административном нарушении.

До этого в Екатеринбурге остановили женщину, которая спрятала в багаже десять килограммов материалов для наращивания ресниц. Среди вещей – лампы, медицинские шапочки, упаковки патчей для глаз и другие.

По словам самой женщины, все это она везла свой коллеге в Баку. О том, что через «зеленый коридор» можно проходить только с личными вещами, она не знала.
Партию признали коммерческой, ее изъяли, женщине грозит штраф.

Ранее российские таможенники обнаружили тысячи живых муравьев в заграничных посылках.

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