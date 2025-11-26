ГП требует изъять имущество экс-сотрудника управления «К» МВД Сатюкова

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск с требованием конфискации в пользу государства имущества бывшего сотрудника управления «К» МВД России Георгия Сатюкова, занимавшегося борьбой с киберпреступлениями. Об этом пишет ТАСС.

Сатюков заочно арестован и обвиняется в получении самой крупной взятки в истории Министерства внутренних дел, сумма которой составляет 5 миллиардов рублей. Информация об этом содержится в судебных документах.

«Исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества принято к производству», – указано в тексте документа.

Помимо Сатюкова, в качестве ответчиков указаны еще пятеро, включая членов его семьи. Предварительное слушание по иску запланировано на 8 декабря.

В процессе расследования уголовного дела было установлено, что бывший сотрудник полиции фактически владеет и пользуется значительным объемом недвижимости, денежных средств, ценных бумаг, размещенных на банковских и брокерских счетах, оформленных на доверенных лиц. Басманный суд наложил арест на это имущество, включая многочисленные счета, ценные бумаги, драгоценные металлы, принадлежащие брату, отцу и матери Сатюкова, а также на недвижимость, принадлежащую его семье.

Ранее в Петербурге задержали пресс-секретаря МВД по делу о взятках за утечку полицейских сводок.