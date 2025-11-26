На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ГП требует изъять имущество экс-сотрудника управления «К» МВД Сатюкова

У экс-сотрудника управления «К» МВД Сатюкова требуют изъять имущество
true
true
true
close
Shutterstock

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск с требованием конфискации в пользу государства имущества бывшего сотрудника управления «К» МВД России Георгия Сатюкова, занимавшегося борьбой с киберпреступлениями. Об этом пишет ТАСС.

Сатюков заочно арестован и обвиняется в получении самой крупной взятки в истории Министерства внутренних дел, сумма которой составляет 5 миллиардов рублей. Информация об этом содержится в судебных документах.

«Исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества принято к производству», – указано в тексте документа.

Помимо Сатюкова, в качестве ответчиков указаны еще пятеро, включая членов его семьи. Предварительное слушание по иску запланировано на 8 декабря.

В процессе расследования уголовного дела было установлено, что бывший сотрудник полиции фактически владеет и пользуется значительным объемом недвижимости, денежных средств, ценных бумаг, размещенных на банковских и брокерских счетах, оформленных на доверенных лиц. Басманный суд наложил арест на это имущество, включая многочисленные счета, ценные бумаги, драгоценные металлы, принадлежащие брату, отцу и матери Сатюкова, а также на недвижимость, принадлежащую его семье.

Ранее в Петербурге задержали пресс-секретаря МВД по делу о взятках за утечку полицейских сводок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами