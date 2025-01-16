Прокуратура уличила российскую авиакомпанию в нарушении прав пассажиров

В августе прошлого года авиакомпания S7 не предоставила горячее питание пассажирам самолета, который летел «более пяти часов» из Братска в Москву. Об этом говорится на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что перевозчика оштрафовали на 30 тыс. руб., признав виновным в нарушении части 2 статьи 14.4 КоАП Российской Федерации.

До этого американские власти оштрафовали на $4 млн немецкую авиакомпанию Lufthansa за дискриминацию пассажиров-евреев. Как сообщили в министерстве транспорта Соединенных Штатов, штраф был вынесен после получения примерно 40 жалоб, связанных с рейсом, выполняемым авиакомпанией Lufthansa. Компания запретила 128 пассажирам в традиционной ортодоксальной иудейской одежде сесть на стыковочный рейс в Германии, направлявшийся из Нью-Йорка в Будапешт. В авиакомпании посчитали, что компания более чем из ста человек собиралась лететь единой группой, однако многие из пассажиров даже не были знакомы друг с другом.

Ранее стали известны результаты расследования авиакомпании после скандала с Хабибом.