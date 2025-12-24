На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, как будет проходить выселение Долиной из квартиры

Юрист Хаминский: в случае отказа Долину могут принудительно выселить из квартиры
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что народную артистку России Ларису Долину могут выселить из квартиры в районе Хамовники в Москве принудительно. Его слова передал aif.ru.

По мнению эксперта, у певицы нет шансов одержать победу в суде. Когда решение вступит в силу, сторона покупательницы недвижимости Полины Лурье передаст исполнительный лист приставам, объяснил юрист.

«Приставы возбудят исполнительное производство, предложат должнику в добровольном порядке исполнить судебный акт, дадут на это несколько дней. В случае отказа исполнение решения суда будет происходить принудительно: вскроют дверь и выселят», — подчеркнул он.

Однако, по мнению специалиста, Долина не будет пытаться препятствовать исполнению решения. В противном случае ее имидж в глазах общества может сильно пострадать, так как выселение будет продемонстрировано на всю Россию.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной. Право собственности осталось за покупателем недвижимости Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей злоумышленникам выручку от покупки артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до решения суда второй инстанции.

Ранее в России спрогнозировали решение Мосгорсуда по делу Долиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами