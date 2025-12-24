Юрист рассказал, как будет проходить выселение Долиной из квартиры

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что народную артистку России Ларису Долину могут выселить из квартиры в районе Хамовники в Москве принудительно. Его слова передал aif.ru.

По мнению эксперта, у певицы нет шансов одержать победу в суде. Когда решение вступит в силу, сторона покупательницы недвижимости Полины Лурье передаст исполнительный лист приставам, объяснил юрист.

«Приставы возбудят исполнительное производство, предложат должнику в добровольном порядке исполнить судебный акт, дадут на это несколько дней. В случае отказа исполнение решения суда будет происходить принудительно: вскроют дверь и выселят», — подчеркнул он.

Однако, по мнению специалиста, Долина не будет пытаться препятствовать исполнению решения. В противном случае ее имидж в глазах общества может сильно пострадать, так как выселение будет продемонстрировано на всю Россию.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной. Право собственности осталось за покупателем недвижимости Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей злоумышленникам выручку от покупки артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до решения суда второй инстанции.

Ранее в России спрогнозировали решение Мосгорсуда по делу Долиной.