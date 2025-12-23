На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аниматора в костюме Санта-Клауса уволили за то, что он ударил ребенка

Daily Star: в Канаде уволили аниматора в костюме Санты, ударившего ребенка
true
true
true
close
Global Look Press

В канадской провинции Альберта актер, исполнявший роль Санта-Клауса в торговом центре Sherwood Park Mall, был отстранен от работы после инцидента во время праздничной встречи с посетителями. Поводом стало сообщения очевидцев, согласно которым аниматор якобы ударил мальчика по руке после того, как ребенок дернул его за бороду, пишет Daily Star.

Инцидент произошел в населенном пункте Шервуд-Парк, расположенном к востоку от Эдмонтона, и быстро вызвал общественный резонанс. Администрация торгового центра принесла извинения семье ребенка и назвала произошедшее «совершенно неприемлемым».

«Упомянутый Санта исключен из праздничной программы и не вернется. Для нас первостепенно важно, чтобы каждый ребенок получил по-настоящему волшебный рождественский опыт», — говорится в заявлении торгового центра.

Компания Cherry Hill Programs, отвечающая за подбор, проверку и обучение актеров в образе Санта-Клауса на сотнях площадок по всей Канаде, подтвердила, что осведомлена о случившемся. В компании сообщили, что актер был оперативно заменен, чтобы праздничные мероприятия продолжились без сбоев.

Несмотря на официальную позицию организаторов, инцидент вызвал бурную дискуссию в социальных сетях. Часть пользователей встала на защиту Санты, заявив, что ребенок сам спровоцировал ситуацию, а наказание актера считают чрезмерным. Другие, напротив, поддержали решение торгового центра, подчеркнув, что физический контакт с детьми в подобных ситуациях недопустим.

Ранее в США мужчину, игравшего Санта-Клауса, поймали на распространении детского порно.

