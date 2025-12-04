На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роскомнадзор изменил подход к блокировке запрещенного контента

Роскомнадзор усилил блокировки зашифрованного интернет-трафика для борьбы с VPN
true
true
true
close
Shutterstock

Роскомнадзор усилил блокировку зашифрованного интернет-трафика в целях усиления борьбы с VPN. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в сфере телекоммуникаций и информационной безопасности.

Речь идет об инструментах, которые ведомство устанавливает на сетях операторов связи в России для борьбы с внешними угрозами. В частности, таким образом блокируется доступ к запрещенным ресурсам.

В рамках инициативы ведется блокировка трех протоколов VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP, которые стали массово использоваться россиянами в последние месяцы. От них зависит скорость и уровень шифрования, говорится в материале.

«В отличие от других протоколов, VLESS оставляет минимум технических следов, что долгое время затрудняло его обнаружение. Теперь же системы <...> научились определять его по косвенным признакам», — пояснил руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

По его словам, массовые жалобы пользователей на блокировку протоколов SOCKS5, VLESS и L2TP начали поступать в конце ноября. Эксперт отметил, что замедление коснулось в первую очередь жителей Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Томской и Волгоградской областей, а также Приморского края, Татарстана и Удмуртии.

В комментарии журналистам представитель Роскомнадзора заявил, что ведомство таким образом обеспечивает развитие систем безопасности функционирования сети «Интернет» для защиты от информационных угроз.

Ранее эксперт опроверг сообщения о блокировке интернета за использование VPN.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами