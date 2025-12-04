Роскомнадзор изменил подход к блокировке запрещенного контента

Роскомнадзор усилил блокировку зашифрованного интернет-трафика в целях усиления борьбы с VPN. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в сфере телекоммуникаций и информационной безопасности.

Речь идет об инструментах, которые ведомство устанавливает на сетях операторов связи в России для борьбы с внешними угрозами. В частности, таким образом блокируется доступ к запрещенным ресурсам.

В рамках инициативы ведется блокировка трех протоколов VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP, которые стали массово использоваться россиянами в последние месяцы. От них зависит скорость и уровень шифрования, говорится в материале.

«В отличие от других протоколов, VLESS оставляет минимум технических следов, что долгое время затрудняло его обнаружение. Теперь же системы <...> научились определять его по косвенным признакам», — пояснил руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

По его словам, массовые жалобы пользователей на блокировку протоколов SOCKS5, VLESS и L2TP начали поступать в конце ноября. Эксперт отметил, что замедление коснулось в первую очередь жителей Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Томской и Волгоградской областей, а также Приморского края, Татарстана и Удмуртии.

В комментарии журналистам представитель Роскомнадзора заявил, что ведомство таким образом обеспечивает развитие систем безопасности функционирования сети «Интернет» для защиты от информационных угроз.

Ранее эксперт опроверг сообщения о блокировке интернета за использование VPN.