В посольстве рассказали, в чем обвиняют арестованных в Болгарии россиян

Арестованных в Болгарии по запросу США россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег. Об этом рассказали РИА Новости в посольстве РФ.

В диппредставительстве уточнили, что 11-12 декабря в Софии прошло судебное заседание по экстрадиции Олега Ольшанского.

«16 декабря сего года Сергею Ивину продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. 22 декабря сего года состоялось судебное заседание по экстрадиции росгражданина», — добавили в посольстве.

Как сообщили в дипмиссии, слушания дел против россиян проводились по двум статьям: нарушение санкций США и отмывание денег.

Об аресте Ольшанского и Ивина стало известно 19 декабря. Дипломаты РФ в Болгарии в рамках своей компетенции содействовали в улучшении условий содержания под стражей. Кроме того, они поддерживают контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствуют на судебных слушаниях.

