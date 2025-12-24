На открывшейся линии в Петербурге сошел с рельсов трамвай

В Петербурге трамвай сошел с рельсов на открывшейся новой линии

В Санкт-Петербурге на открывшейся новой линии сошел с рельсов трамвай, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-концессионера проекта «БалтНедвижСервис».

«Произошел сход задней тележки трамвая в районе стрелочного перевода. Никто не пострадал. На место выехали ремонтные бригады», — сообщили в компании.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал, движение на трамвайной линии остановлено не было. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

24 декабря в Петербурге открыли движение по первому этапу скоростной трамвайной линии «Славянка» в Шушарах. В первую очередь маршрута №2 линии вошли пять остановок: конечный пункт «Балканский», «река Волковка», «Вилеровский переулок», «Окуловская улица» и «Валдайская улица». В итоге трамвай должен был связать жилые кварталы поселка Шушары со станцией метро «Купчино». По задумке городских властей, по скоростной трамвайной линии будут курсировать трехсекционные низкопольные вагоны модели 71-932 «Невский» производства Невского завода электрического транспорта имени Пироцкого. Они рассчитаны на перевозку до 247 пассажиров.

