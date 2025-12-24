В Калининградской области произошло массовое ДТП

Под Калининградом произошло ДТП с участием семи автомобилей

Под Калининградом произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием семи автомобилей, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции (ГАИ).

«На автодороге «Северный обход город Калининград» Гурьевского района (в районе съезда на поселок Большое Исаково) произошло столкновение, предварительно, семи транспортных средств», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения нет. В настоящий момент сотрудники ГАИ работают на месте происшествия.

23 декабря в Кемерове на Логовом шоссе — одной из главных артерий города — произошло ДТП с участием трех автомобилей. По данным городской Госавтоинспекции, участниками аварии стали «ГАЗель», «Honda» и «Chery». В результате столкновения никто не пострадал.

Ранее автомобиль врезался в толпу людей на остановке в Германии.