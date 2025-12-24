На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: в праздники люди чаще попадаются на уловки мошенников

Киберэксперт Белый: в праздничные дни мошенники особенно активны
true
true
true
close
Mariia Boiko/Shutterstock/FOTODOM

В праздники люди чаще попадаются на уловки мошенников, поскольку пребывают в приподнятом настроении, интенсивнее совершают онлайн-покупки и используют соцсети. Об этом в беседе с РИАМО предупредил эксперт в области кибербезопасности Вадим Белый. Более того, по его словам, в этот период снижается концентрация внимания.

Специалист напомнил, что основная угроза исходит от сообщений, замаскированных под поздравления, скидки и розыгрыши, которые собирают логины и пароли пользователей.

«Категорически не рекомендую переходить по ссылкам из писем или сообщений, даже если они пришли от знакомых — аккаунты часто взламывают как раз перед праздниками. Для покупок следует использовать карты с лимитом или подключать двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски кражи банковских данных», — сказал Белый.

Он также посоветовал не использовать одинаковые пароли для нескольких сервисов.

Преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в свою очередь порекомендовал при получении любых сообщений и писем в первую очередь проверять отправителя, а также стараться не открывать вложения, не нажимать на гифки. Помимо этого, следует сразу изучить формат файла — безопасными считаются .jpg, .png, .gif, .mp4, .webm. Форматы .exe, .scr, .bat, .msi, .zip и .rar открывать ни в коем случае нельзя — внутри них могут быть вшиты вредоносные программы.

Ранее в МВД предупредили о мошеннических схемах «заработка» через маркетплейсы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами