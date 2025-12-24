Эксперт: в праздники люди чаще попадаются на уловки мошенников

В праздники люди чаще попадаются на уловки мошенников, поскольку пребывают в приподнятом настроении, интенсивнее совершают онлайн-покупки и используют соцсети. Об этом в беседе с РИАМО предупредил эксперт в области кибербезопасности Вадим Белый. Более того, по его словам, в этот период снижается концентрация внимания.

Специалист напомнил, что основная угроза исходит от сообщений, замаскированных под поздравления, скидки и розыгрыши, которые собирают логины и пароли пользователей.

«Категорически не рекомендую переходить по ссылкам из писем или сообщений, даже если они пришли от знакомых — аккаунты часто взламывают как раз перед праздниками. Для покупок следует использовать карты с лимитом или подключать двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски кражи банковских данных», — сказал Белый.

Он также посоветовал не использовать одинаковые пароли для нескольких сервисов.

Преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в свою очередь порекомендовал при получении любых сообщений и писем в первую очередь проверять отправителя, а также стараться не открывать вложения, не нажимать на гифки. Помимо этого, следует сразу изучить формат файла — безопасными считаются .jpg, .png, .gif, .mp4, .webm. Форматы .exe, .scr, .bat, .msi, .zip и .rar открывать ни в коем случае нельзя — внутри них могут быть вшиты вредоносные программы.

Ранее в МВД предупредили о мошеннических схемах «заработка» через маркетплейсы.