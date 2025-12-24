Собянин анонсировал строительство станций метро на Ярославском шоссе в Москве

На Ярославском шоссе в Москве планируют построить две станции метро. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

24 декабря Собянин выступил с ежегодным отчетом на пленарном заседании Московской городской думы. Он отметил, что некоторые районы столицы по-прежнему недостаточно обеспечены рельсовым транспортом.

«В частности, в районе Ярославки действительно есть такая проблема, поэтому мы наметили строительство двух станций [метро] в районе МГСУ (Московского государственного строительного университета — «Газета.Ru») и на Ярославском шоссе», — рассказал Собянин.

3 декабря мэр российской столицы провел прямую линию, в ходе которой рассказал о темпах строительства метро в городе. Он сообщил, что в данный момент в Москве нет необходимости строить станции метро такими же темпами, как на протяжении последних нескольких лет. Тем не менее власти намерены вводить в эксплуатацию по пять–шесть станций в год. По словам Собянина, в том числе планируется развить Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевскую линии метро.

Ранее Собянин анонсировал закупку десятков новых вагонов для метрополитена.