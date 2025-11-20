На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин анонсировал закупку новых вагонов для Московского метрополитена

Собянин: до конца года для Московского метрополитена будет закуплено 40 вагонов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max, что до конца года администрация города закупит 40 дополнительных вагонов для Московского метрополитена.

После завершения испытаний и обкатки без пассажиров новейшие вагоны «Москва-2026» начнут курсировать по Замоскворецкой линии, где сейчас проводится масштабное обновление подвижного состава. По словам Собянина, обновление парка поездов на зеленой ветке, стартовавшее в марте 2024 года, планируется завершить к концу 2026 года. Он отметил, что Замоскворецкая линия остается одной из самых загруженных в столичном метро — ежедневно ей пользуются свыше 800 тысяч человек.
 
Согласно сообщению мэра, ожидается, что к 2030 году количество составов современного поколения в столичном метро увеличится до более чем 90%.

В августе Собянин заявил, что в конце 2026 года в Москве возможен запуск беспилотного поезда в метро. Он отметил, что рано или поздно весь общественный транспорт станет беспилотным, причем в первую очередь будет развиваться рельсовый.

По словам Собянина, уже в сентябре планируется запуск первого беспилотного трамвая, а через пять лет две трети трамваев будут беспилотными, преимущественно те, что движутся по выделенным путям.

Ранее сообщалось, что время пути из Екатеринбурга в Москву сократится в несколько раз на ВСМ.

