Собянин рассказал о темпах строительства метро в Москве

Собянин: в Москве планируется ежегодно открывать по пять–шесть станций метро
Дептранс Москвы

До шести новых станций метро будут вводиться в эксплуатацию в Москве ежегодно. Об этом в ходе прямой линии в эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как заявил мэр, сейчас в городе нет необходимости строить станции метро такими же темпами, как на протяжении последних нескольких лет. Причина заключается в том, что в тот период власти «активно догоняли то, что было упущено за предыдущие десятилетия».

«Но, тем не менее, объемы тоже огромные. Планируем где-то порядка по пять–шесть станций в год вводить новых», — отметил Собянин.

По его словам, в том числе планируется развить Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевскую линии метро. Мэр обратил внимание, что жители Бирюлево уже давно просят построить здесь станцию метро, так как это один из немногих больших районов Москвы, где такой станции до сих пор нет.

«Тоже такая важная задача построить метро», — подчеркнул он.

Собянин добавил, что также власти намерены уделить внимание ряду локальных участков метрополитена. Ожидается, что в будущем как минимум половина жителей Гольяново будет иметь станцию в шаговой доступности.

Ранее мэр Москвы анонсировал закупку десятков новых вагонов для метрополитена.

