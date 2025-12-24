В Тюменской области предотвратили теракт на станции нефтепровода

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла подготовку теракта на диспетчерской станции нефтепровода ПАО «Транснефть» в Тюменской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, теракт готовил участник запрещенной на территории России организации по заданию спецслужб Украины. При задержании он оказал вооруженное сопротивление силовикам и был ликвидирован.

Установлено, что мужчина общался с куратором из украинской террористической организации в мессенджере WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По его заданию он планировал устроить взрыв на одном из предприятий критической инфраструктуры России. В ФСБ уточнили, что подозреваемый получил от куратора инструкцию по сборке самодельного взрывного устройства (СВУ), купил комплектующие к нему и спрятал их в тайник.

24 декабря мужчина попытался взять из схрона детали для СВУ, чтобы собрать взрывное устройство. Сотрудники ФСБ не дали ему завершить задуманное. Уточняется, что злоумышленник был уроженцем Винницкой области Украины и имел российское гражданство.

До этого в ФСБ предупредили россиян, что спецслужбы Украины ведут активную деятельность в интернете и мессенджерах, включая Telegram и WhatsApp, пытаясь вовлечь в диверсии и теракты. В ведомстве пояснили, что украинские вербовщики пользуются доверчивостью граждан и склоняют их к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В ФСБ напомнили, что за такие действия предусмотрены длительные сроки лишения свободы.

Ранее в Астрахани 13-летний подросток собрал бомбу и планировал устроить теракт.