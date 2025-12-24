На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ показала видео с ликвидированным агентом Украины, который готовил взрыв нефтепровода

Опубликовано видео с украинским агентом, готовившим взрыв в Тюменской области
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео с ликвидированным агентом Украины, который готовил взрыв нефтепровода в Тюменской области. Об этом пишет РИА Новости.

На опубликованных кадрах тело лежит на снегу, рядом — пистолет.

По данным ведомства, теракт готовил участник запрещенной на территории России организации по заданию спецслужб Украины. При задержании он оказал вооруженное сопротивление силовикам и был ликвидирован.

Известно, что мужчина общался с куратором из украинской террористической организации в мессенджере. По его заданию он планировал устроить взрыв на одном из предприятий критической инфраструктуры России. В ФСБ уточнили, что подозреваемый получил от куратора инструкцию по сборке самодельного взрывного устройства (СВУ), купил комплектующие к нему и спрятал их в тайник.

24 декабря мужчина попытался взять из схрона детали для СВУ, чтобы собрать взрывное устройство. Уточняется, что готовивший взрыв был уроженцем Винницкой области Украины и имел российское гражданство.

Ранее в Астрахани 13-летний подросток собрал бомбу и планировал устроить теракт.

