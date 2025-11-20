На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крановщик и электрик попали в больницу после ЧП на стройке в Волгограде

Два человека пострадали при падении строительного крана в Волгограде
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Волгоградской области

Два человека пострадали в результате падения строительного крана в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По информации надзорного органа, инцидент произошел днем 20 ноября на строительной площадке дома на улице Двинской в Дзержинском районе. Секция башенного крана упала при проведении работ по его демонтажу. С места происшествия были госпитализированы 54-летний крановщик и 42-летний электрик. Подробности о состоянии пострадавших не сообщаются.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Дзержинского района Волгограда Кирилл Гольбрайх. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

До этого в Москве госпитализировали трех человек, пострадавших при обрушении строительных лесов. Инцидент произошел на улице Москворечье вблизи станции метро «Каширская». По данным оперативных служб, под завалами не осталось людей. Всего пострадали пятеро рабочих.

6 октября рабочий попал в реанимацию в тяжелом состоянии после падения со строительных лесов в Приморском районе Петербурга. Мужчина сорвался с высоты шестого этажа.

Ранее маляр разбился, упав с высоты на стройке петербургского Дворца танцев.

