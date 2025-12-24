На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин заявил о дефиците работников в Москве

Собянин: дефицит трудовых ресурсов в Москве достигает 500 тыс. человек
Михаил Метцель/РИА Новости

В Москве наблюдается дефицит трудовых ресурсов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, он составляет 500 тысяч человек. Об этом он рассказал, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

Основной проблемой мэр города назвал демографическую ситуацию, которая продолжит нарастать.

«Эта цифра особо не меняется и в будущем будет, скорее всего, нарастать из-за демографической ситуации, которую мы проходим», — сказал он.

3 декабря Собянин заявил, что столица столкнулась с масштабным дефицитом персонала: нехватка кадров есть практически во всех отраслях. Сильнее всего проблема проявляется в рабочих профессиях — около 70% этого дефицита приходится на высококвалифицированных рабочих.

17 декабря бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал «Газете.Ru», что дефицит кадров приведет к гонке зарплат в столице. По его словам, структура дефицита будет меняться в сторону углубления кризиса квалифицированных рабочих кадров: если раньше не хватало просто «рук», то теперь критически не хватает «умных рук» (операторов станков, сварщиков высоких разрядов, наладчиков оборудования, электромонтажников). Это те самые 70% дефицита, о которых говорит Сергей Собянин, подчеркнул Трепольский.

Ранее Путин заявил, что в ряде регионов наблюдается положительная тенденция в демографии.

