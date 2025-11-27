На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут заморозить цены на лекарства

ТАСС: «Справедливая Россия» предложила заморозить цены на часть лекарств на год
true
true
true
close
Shutterstock

Партия «Справедливая Россия — за правду» внесла в Государственную думу законопроект о заморозке цен на жизненно важные лекарства до 2027 года. Текст документа получил ТАСС.

«Их покупают ветераны, участники спецоперации, пенсионеры, инвалиды, люди с хроническими заболеваниями», — объяснил инициативу глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Депутат отметил, что даже незначительное повышение цен на ключевые лекарства может существенно ухудшить положение уязвимых категорий населения.

«Справедливороссы» предложили внести в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» пункт о запрете повышение цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших до 1 января 2027 года.

До этого замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что цены на жизненно важные лекарства в России ниже общего по стране уровня инфляции. Он отметил, что появление на российском рынке после регистрации воспроизведенных лекарств, биоаналогов или дженериков способствует понижению цены.

Ранее аналитик развеял миф о цене лекарств-дженериков в России.

