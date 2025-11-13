Разозлила всех: бывшей жене Бивола грозит срок в России за оскорбления киргизов и казахов

Против Екатерины Бивол могут возбудить уголовное дело в России из-за скандального ролика с оскорблением киргизов и казахов, узнала «Газета.Ru». Бывшую жену боксера Дмитрия Бивола уже разыскивают правоохранительные органы Казахстана и Киргизии, выдан запрос на ее экстрадицию.

Бывшая жена боксера Дмитрия Бивола Екатерина Бивол может быть привлечена к ответственности в России за снятый за рулем автомобиля и опубликованный в соцсетях видеоролик с оскорблениями в адрес киргизов и казахов. В Управлении общественных связей (УОС) министерства внутренних дел России рассказали «Газете.Ru», что по данным обстоятельствам организована проверка.

«Сообщаем, что по обстоятельствам, изложенным в обращении, соответствующая проверка проводится ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»,

— сообщил «Газете.Ru» замначальника УОС МВД России Евгений Артемов.

Видеоролик с оскорблениями, в том числе нецензурными, в адрес киргизов и казахов был размещен в аккаунте Екатерины Бивол в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в конце октября. После этого ее страница в этой соцсети была удалена, сообщал «Mash на спорте».

На высказывания Бивол уже отреагировали правоохранительные органы Киргизии и Казахстана — против женщины возбудили уголовные дела, 27 октября стало известно, что суд в Бишкеке вынес решение о ее заочном аресте. По законам Киргизии за разжигание межнациональной вражды ей грозит до семи лет лишения свободы, сообщил Mash.

Замминистра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов заявил 13 ноября в кулуарах сената, что Казахстан будет добиваться экстрадиции Бивол.

«Отмечу, что в ее отношении возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Она объявлена в международный розыск.

Следствие продолжается. Мы на связи с полицией России. В случае ее задержания мы через Генпрокуратуру будем поднимать вопрос по экстрадиции», — приводит слова Адилова издание Nur.kz.

Сама Бивол ранее заявила, что после появления скандального видео ее начали травить пользователи соцсетей, в том числе угрожать убийством.

«Да, я вас оскорбила, я сказала, что мне жаль, что я задела всех, я имела в виду не всех, но это не межнациональная рознь, потому что я не призывала к никаким действиям <…> В принципе, и так вы уже наговорили на реальную травлю коллективную — это может дойти до того, что здесь в России у киргизов будут проблемы», — утверждала Бивол.

От штрафа до уголовной статьи

Опрошенные «Газетой.Ru» юристы полагают, что по российским законом Екатерине Бивол грозит как минимум административная ответственность за оскорбление, как максимум — уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Теоретически могут возбудить дело по 282-й статье. По ней предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы», — сказал «Газете.Ru» адвокат Дмитрий Зацаринский.

Адвокат Дмитрий Волохов полагает, что Бивол скорее могут привлечь к административной ответственности.

«Если она ранее ничего подобного не совершала и ее высказывания не содержали призывов к насилию, то подобного рода высказывания подпадают под признаки статьи 20.3.1 КоАП РФ (штраф от 10 до 20 тысяч рублей; арест до 15 суток). В видеоролике ни одобрения насилия, ни призывов к нему нет. Так что тут скорее административное наказание грозит», — пояснил Волохов «Газете.Ru».

Уголовное дело по 282-й статье может быть возбуждено, если имеются отягчающие обстоятельства: если ранее она уже привлекалась за подобное; призывала к насилию; высказывание совершено группой лиц. Помимо лишения свободы, по статье 282 УК РФ в качестве наказания предусмотрен штраф от 300 тыс. рублей, напомнил Волохов.

Не первый скандал

Екатерина Бивол не раз попадала в поле зрения прессы в связи с различными скандалами. Так, несколько месяцев назад Дмитрий Бивол подал в суд на свою бывшую супругу за оскорбления в ее Telegram-канале. В рамках разбирательства в ноябре 2025 года женщина явилась в суд в Санкт-Петербурге, чтобы ознакомиться с материалами дела, пишет «Комсомольская правда».

«Я свою вину не признаю. Но меня уже привлекали, поэтому меня могут привлечь и выписать штраф 5 тысяч рублей за фразу, а могло быть две тысячи рублей.

Всего было восемь фраз и всего 40 тысяч рублей», — приводит издание ее слова.

До этого бывшая жена боксера рассказала, что отец спортсмена избил ее. Конфликт произошел из-за того, что Бивол-старший пришел на тренировку к своему внуку. Женщина пригрозила бывшему свекру судом и заявила, что тот сядет в тюрьму. Об этом скандале подробно писала «Газета.Ru».