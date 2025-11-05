На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат рассказал, по какой статье можно привлечь отца Бивола за избиение бывшей невестки

Адвокат Сильвестри: отца боксера Бивола можно привлечь за побои
Кадр из видео/Соцсети

Юрий Бивол, отец боксера Дмитрия Бивола, может быть привлечен к уголовной ответственности за избиение бывшей невестки Екатерины. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов).

«Уверен, это можно довести до суда. Однозначно видно, что наносились удары, это не придумано. Можно ли поставить под сомнение адекватность женщины, учитывая инцидент, когда она на видео оскорбляла граждан Казахстана и Кыргызстана? Вряд ли, даже если тогда она употребляла какие-то вещества. Чтобы усомниться в ее адекватности, нужны очень четкие основания. У меня был случай в практике, когда человек зимой босиком ходил. Словом, должны быть из ряда вон выходящие действия, которые говорят о том, что с человеком не все в порядке.

Но даже по этому видео понятно, что она трезва, адекватно разговаривает. Так что я не вижу проблем в том, чтобы в отношении отца Бивола завести уголовное дело. Вопрос в том, будут ли его возбуждать — но добиться этого можно, в любом случае. Я бы точно добился, считаю, что это нужно сделать. Нельзя себя так вести по отношению к женщине: пришел, ударил — это просто позор.

Что касается самого Дмитрия Бивола – на практике, на слова женщины не обращают внимания, тем более, если это бывшая жена. Проверок не проводят. Надо разбираться с самим Биволом, что происходило. Возможно, были свидетели — мать, родственники, подруги. Может быть, есть переписки в соцсетях, по которым можно было бы установить факты избиения. Так что и Бивола при желании можно привлечь к уголовной ответственности.

Думаю, действия его отца подпадают под причинение легкого вреда здоровью или побои – 115 или 116 статья УК РФ. И в том и в другом случае — до двух лет лишения свободы. Понятно, что реального срока не будет. Здесь речь идет, прежде всего, об условном наказании и о возможности через уголовное судопроизводство взыскать моральный вред», — заявил адвокат.

Ранее Екатерина объяснила, в чем «вся суть семейки Бивола».

