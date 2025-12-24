Врач предупредила о стремительном старении из-за свечения от смартфонов

Синее свечение от экранов смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов способствует ускорению старения кожи. Это связано с окислительным стрессом и разрушением коллагена, рассказала RT кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель MARTINEX Наталья Михайлова.

«Синий свет проникает глубже ультрафиолета — до уровня дермы — и усиливает образование свободных радикалов, — пояснила врач. — В результате возникает окислительный стресс, усиливается разрушение коллагена, что приводит к ускорению процессов старения кожи».

Гаджеты не только обеспечивают прямое вредное излучение, но и приводят к нарушению микроциркуляции, напряжению мышц лица (в наибольшей степени – около глаз), обезвоживанию кожи. При этом тепло, исходящее от устройства, и постоянный контакт рук с лицом приводят к тому, что на коже скапливаются загрязнения, в том числе себум, микрочастицы пыли. По словам Михайловой, зачастую это чревато воспалениями, кожа становится «реактивнее» и быстрее стареет.

Чтобы минимизировать вред гаджетов для кожи, дерматолог посоветовала использовать защитные экраны для снижения синего света, а также регулярно тщательно очищать кожу, делая акцент на уходовые средства с антиоксидантами. К ним относятся, в частности, кремы и сыворотки с витамином C и E, ниацинамидом, экстрактами растений, содержащими биофлавоноиды и зеленый чай.

Даже в помещениях врач посоветовала использовать солнцезащитный крем, подчеркнув, что он блокирует свечение от экранов. Кроме того, состояние кожи зависит от образа жизни – полноценного питания и сна, питьевого режима, заключила Михайлова.

До этого врач -психиатр и онколог системы сервисов для пожилых людей «Опека», к.м.н. Людмила Морозова рассказала, что коротковолновый синий свет подавляет выработку мелатонина и смещает циркадные ритмы человека. Причиной этому является чувствительность ганглиозных клеток сетчатки к синему свету, который нарушает цикл сна бодрствования, делает засыпание более трудным, и сон становится менее глубоким.

