Омбудсмен Владимирской области не получала жалоб на колонию, где находится Блиновская

Омбудсмен Романова: обращений по колонии, где находится Блиновская, не было

Омбудсмен Владимирской области Людмила Романова не получала жалоб от заключенных колонии, где отбывает срок блогер Елена Блиновская. Об этом пишет ТАСС.

«Обращений от осужденных и их родственников, законных представителей по поводу длительности процедуры оформления передач ко мне не поступало», — сказала уполномоченный по правам человека в регионе.

До этого Telegram-канал Mash писал якобы об ужесточении досмотра в колонии во Владимирской области, куда доставили блогера.

16 декабря адвокат Блиновской Наталия Сальникова сообщила о намерении посетить свою подзащитную в исправительном учреждении.

Блиновская была задержана весной 2023 года, после чего сначала находилась под домашним арестом. Однако нарушение условий данной меры пресечения привело к ее переводу в следственный изолятор. В конце 2024 года Арбитражный суд Москвы объявил Блиновскую банкротом по ее же инициативе и запустил процесс реализации принадлежащего ей имущества.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года признал Блиновскую виновной в легализации доходов и неправомерном обороте денежных средств, назначив ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере одного миллиона рублей и четырехлетнего запрета на ведение бизнеса. Уголовное преследование за неуплату налогов было прекращено в связи с истечением срока давности. Суд также принял решение о конфискации арестованного имущества в пользу государства и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 миллионов рублей.

Ранее адвокат назвала фейками сообщения о привилегиях Блиновской в колонии.