Священнослужитель прокомментировал политику правительства Армении в отношении церкви

Текущая ситуация с задержанием священников в Армении показывает, что властные структуры в Армении настроены на то, чтобы искоренить основы церкви и внести хаос в ее единство и единство народа, заявил «Газете.Ru» священнослужитель Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой армянской апостольской церкви (ААЦ), отец Геворг.

Он отметил, что армянская церковь всегда являлась очагом, вокруг которого сохранялось армянское государство, а также собирался армянский народ.

«Те действия, которые проводят на сегодняшний день правительство во главе с Николом Пашиняном, это, конечно, уму непостижимо. И это, я думаю, приведет к катастрофическим последствиям для армянского государства и армянского народа», — сказал он.

По мнению отца Геворга, ситуацию еще можно изменить в лучшую сторону.

«Народ всегда выступает за свою веру, потому что он и является верой. Существует два критерия сохранения нации – язык и вера. Бывает, что армяне, находясь в диаспоре, теряют свой язык, но не веру. Только вера способна сохранить единство и этичность любого народа», — сказал он.

Также отец Геворг отметил, что власти Армении расшатывают начала армянской церкви.

«Сегодня Никол Пашинян хочет самовластно, чтобы его решением Его Святейшество отрекся от престола. Конечно, этого никогда не будет, потому что Святейшего избирает общенациональное собрание, которое избирается от всего народа и всех диаспор», — сказал он.

Отец Геворг добавил, что Его Святейшество сегодня – глава армянской церкви, руководитель и глава нашей Армянской апостольской церкви является сохранителем традиций и канонов армянской церкви.

«Не только священнослужители сегодня в заключении, но и также меценаты, благотворители нашей церкви, благотворители нашего народа, например, Самвелл Саркисович Карапетян», — заключил отец Геворг.

Напомним, Армянская апостольская церковь 15 ноября провела акции протеста против антицерковной позиции властей Армении в Москве и Санкт-Петербурге.