На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о риске сердечного приступа из-за обильного приема пищи

Врач Евдокимов: обильный прием пищи может спровоцировать сердечный приступ
true
true
true
close
Shutterstock

Обильный прием пищи может стать для сердца такой же сильной нагрузкой, как стресс или тяжелый физический труд. Об этом в разговоре с Life.ru предупредил кандидат медицинских наук Федор Евдокимов.

По словам специалиста, после плотного приема пищи организм перераспределяет кровь в пользу желудочно-кишечного тракта, чтобы еда переварилась и усвоилась. В результате этого другие органы, в числе которых сердце, временно получают меньше крови.

«Чем сытнее поел человек, тем больше крови устремляется к кишечнику, уменьшая ту часть, которая продолжает обеспечивать кислородом сердце», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что именно из-за этого после обильного приема пищи неожиданно возникает желание лечь и уснуть. Эксперт отметил, что такое состояние является нормальной физиологической реакцией организма здорового человека.

Однако для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями такое перераспределение кровотока может оказаться опасным и спровоцировать приступ, поскольку кровоток в сосудах сердца уменьшается.

Врач-диетолог Людмила Денисенко до этого говорила, что сладкая выпечка, пицца и ряд других продуктов могут ухудшить эмоциональное состояние и даже провоцировать депрессию. Она также подчеркнула, что избыточное потребление красного мяса провоцирует агрессию.

Ранее россиянам назвали продукты, которые вредят мозгу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами