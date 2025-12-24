Россиян предупредили о риске сердечного приступа из-за обильного приема пищи

Обильный прием пищи может стать для сердца такой же сильной нагрузкой, как стресс или тяжелый физический труд. Об этом в разговоре с Life.ru предупредил кандидат медицинских наук Федор Евдокимов.

По словам специалиста, после плотного приема пищи организм перераспределяет кровь в пользу желудочно-кишечного тракта, чтобы еда переварилась и усвоилась. В результате этого другие органы, в числе которых сердце, временно получают меньше крови.

«Чем сытнее поел человек, тем больше крови устремляется к кишечнику, уменьшая ту часть, которая продолжает обеспечивать кислородом сердце», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что именно из-за этого после обильного приема пищи неожиданно возникает желание лечь и уснуть. Эксперт отметил, что такое состояние является нормальной физиологической реакцией организма здорового человека.

Однако для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями такое перераспределение кровотока может оказаться опасным и спровоцировать приступ, поскольку кровоток в сосудах сердца уменьшается.

Врач-диетолог Людмила Денисенко до этого говорила, что сладкая выпечка, пицца и ряд других продуктов могут ухудшить эмоциональное состояние и даже провоцировать депрессию. Она также подчеркнула, что избыточное потребление красного мяса провоцирует агрессию.

Ранее россиянам назвали продукты, которые вредят мозгу.