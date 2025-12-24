На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Санкт-Петербурге по решению суда снесли ресторан SunDay Ginza

Власти Петербурга начали снос ресторана SunDay Ginza на Крестовском острове
В Петербурге начали сносить ресторан Sunday Ginza по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений.

Суд постановил, что владельцы нарушили условия договора в части целевого использования, а также правил оборота алкоголя. Собственники теперь должны выплатить штраф.

«Арендатор не исполнил решение суда и не освободил в добровольном порядке земельный участок, принадлежащий городу. По судебному акту, с учетом взысканного штрафа и судебной неустойки, арендатор обязан оплатить в бюджет города более 1 млн рублей», — сказано в сообщении.

В начале ноября этого года в Северной столице закрылся ресторан Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому». 7 ноября стало известно, что певица избавилась от ресторана «Гастрономика по-новому» после скандала с невыплатой зарплаты. Новым владельцем ресторана Булановой станет ресторанная группа Edvokimov Group, которой принадлежит около семи заведений с «панорамными видами на знаковые места» в Санкт-Петербурге и Сочи.

Ранее сотрудники ресторана Татьяны Булановой пожаловались на невыплату зарплаты.

