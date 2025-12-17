Названы менее вредные варианты праздничных алкогольных напитков

В новогодние праздники сладкое шампанское и коктейли лучше заменить на джин, водку и текилу с меньшим содержанием калорий и сахара. Об этом изданию Daily Mail рассказали диетолог Никола Ладлам-Рейн (Университет Лафборо) и стоматолог Сахил Патель (Marylebone Smile Clinic).

По словам экспертов, одним из самых популярных праздничных напитков выступает просекко.

«Это повсеместно распространенный, доступный, кислый и одновременно газированный напиток с высоким содержанием сахара. Совокупность этих факторов может привести к ускоренному разрушению передних зубов — в праздничный сезон резко возрастает количество случаев кариеса», — предупредил доктор Патель.

Диетолог Ладлам-Рейн добавила: просекко также представляет собой продукт с высокой калорийностью, которым легко злоупотребить из-за легкого и приятного вкуса. Сахар в составе дополнительно увеличивает нагрузку на печень. При желании выпить шампанское в праздничный вечер лучше отдать предпочтение сухим игристым винам, таким как брют.

«Наиболее здоровым выбором будут прозрачные спиртные напитки, такие как джин, водка и текила. Они практически не содержат добавленного сахара и жира, а также относительно малокалорийны. Для улучшения вкусовых качеств такой алкоголь можно разбавлять диетической газировкой. Однако ни один вид алкоголя нельзя назвать полностью безопасным», — заключила врач.

Ранее ученые предупредили о неожиданной опасности даже умеренного употребления алкоголя.