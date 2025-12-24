На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько детей-сирот получили квартиру в Москве в 2025 году

Около 900 детей-сирот в Москве получили собственные квартиры в 2025 году
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Около 900 сирот в Москве, которые достигли совершеннолетия, получили благоустроенные квартиры от города в текущем году. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что в столице уделяется «комплексное внимание поддержке детей», оставшихся без попечения родителей. По словам Раковой, система помощи охватывает все этапы жизненного пути ребенка с учетом его условий воспитания и особенностей здоровья.

«Когда молодому человеку исполняется 18 лет — независимо от того, рос он в замещающей семье или в центре для детей-сирот — каждый, кто признан нуждающимся, может рассчитывать на получение собственного жилья», — сказала заммэра.

Право на получение жилья устанавливается специальной комиссией. Квартиру предоставляют, если у молодого человека нет своей жилплощади или проживание в ней по определенным причинам является невозможным.

До этого в Красноярске задержали начальника краевого управления капитального строительства (УКС) Сергея Ветрова.

Ранее стало известно, что детям-сиротам станет легче получить жилищный сертификат.

